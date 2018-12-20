2018-12-20T06:30:03+03:00
Общество

В Красноярском крае один детский дом закрыли и два объединили – становится меньше воспитанников

В регионе все больше детей отдают приемные семьи и возвращают кровным родителям
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Также в ведомстве сообщают: сокращается и «вторичное сиротство» - все меньше людей, взявших под опеку или усыновивших детей, возвращают их в детдома.Также в ведомстве сообщают: сокращается и «вторичное сиротство» - все меньше людей, взявших под опеку или усыновивших детей, возвращают их в детдома.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае один детский дом закрыли и два объединили – становится меньше воспитанников. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального минобразования.

По данным ведомства, в регионе за четыре года сократилось количество детей сирот. В этом году таких ребятишек – 14 968, и большинство из них воспитываются в приемных семьях или находятся под опекой.

- Опеку, как правило, оформляют близкие родственники ребенка, оставшегося без попечения родителей. В этом году под опеку было взято 905 детей. В приемные семьи на воспитание был передан 571 ребенок, усыновлено 138 ребятишек, а 200 детей были возвращены в кровные семьи (родители либо вернулись из мест лишения свободы, либо были восстановлены в родительских правах), - говорят в пресс-службе минобразования.

Также в ведомстве сообщают: сокращается и «вторичное сиротство» - все меньше людей, взявших под опеку или усыновивших детей, возвращают их в детдома.

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