СЕГОДНЯ 05:58 2018-12-20T05:58:10+03:00

Пока по многоэтажке «пустили» вертикальное освещение. Но это еще не все

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Всем выйти из тени: в центре Красноярска подсветили знаменитый долгострой - высотку КАТЭКа. Об этом в своем Инстаграме написал глава Красноярска Сергей Еремин.

«Самая известная высотка Красноярска «вышла из тени». Бывшая башня КАТЭКа гармонично вписалась в световой ансамбль в районе Стрелки. К световой дорожке ещё будет добавлена подсветка верхнего парапета», - написал Сергей Еремин.

Напомним, в краевом центре постепенно монтируют иллюминацию на многих крупных зданиях и достопримечательностях. В конце нынешнего лета смонтировали подсветку Коммунального моста и вантового моста на Стрелке. Теперь очередь дошла и до этого здания.

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