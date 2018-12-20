2018-12-20T05:31:23+03:00
Авто

Ночная аренда делимобилей подорожала в Красноярске

Теперь за наем авто придется платить на три рубля больше
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Теперь ночная аренда авто стоит от 10 до 11 рублей в минуту – на три рубля дороже, чем было до этого. Фото: сайт компанииТеперь ночная аренда авто стоит от 10 до 11 рублей в минуту – на три рубля дороже, чем было до этого. Фото: сайт компании
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Ночная аренда машин каршеринга подорожала в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе компании, дающей в наем автомобили в краевом центре.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, теперь ночная аренда авто стоит от 10 до 11 рублей в минуту – на три рубля дороже, чем было до этого. Новые тарифы уже уступили в силу (с сегодняшней ночи). Кроме того, ранее в компании отменили бесплатное ожидание в ночное время. Теперь минута простоя делимобиля стоит 2,5 минуты.

Напомним, услуга аренды автомобилей стала доступная красноярцам с начала октября этого года и сразу же стала достаточно популярной у горожан. Только почему-то водители, берущие делимобили в пользование, слишком часто попадают в аварии – как минимум раз в неделю в ленте новостей появляется информация о том, что где-то кто-то разбил арендованную машину.

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