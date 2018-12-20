2018-12-20T06:07:01+03:00
Общество

Новый год 2018-2019 в Красноярске: открытие елки на Театральной площади

Жителей и гостей краевого центра приглашают встретить здесь Новый год!
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Законсервированные на зиму фонтаны украсили новогодней иллюминацией. Фото: пресс-служба городской администрацииЗаконсервированные на зиму фонтаны украсили новогодней иллюминацией. Фото: пресс-служба городской администрации
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Самая большая горка и «фотогеничный» каток: когда откроется елка на Театральной площади Красноярска?

Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе городской администрации, открытие ледового городка и елки на Театральной площади состоится уже сегодня, 20 декабря, в 19.00.

В администрации говорят: в городке на Театральной площади будет самая большая в Красноярске горка (длиной в 115 метров), самый «фотогеничный» каток, резиденция Деда Мороза, а законсервированные на зиму фонтаны украсили новогодней иллюминацией. Завершится открытие праздничным фейерверком.

- Каждый день на площади будут работать территория обогрева с каминами, парк аттракционов, иглу с горячим чаем и сладким угощением. На уникальной тёплой зимней сцене в виде гигантского телевизора будут выступать творческие коллективы, - говорят организаторы.

А еще жителей и гостей Красноярска приглашают встретить Новый год на площади. Здесь организуют праздничный концерт, который начнется в 23.00 31 декабря и закончится в 2 часа ночи 1 января.

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