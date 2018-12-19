2018-12-19T17:04:39+03:00
Общество

За первые два часа работы в Красноярске «Макдональдс» выполнил около сотни заказов

Открытие, пусть и с фальстартом, состоялось
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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За первые два часа работы в Красноярске «Макдональдс» выполнил около сотни заказовЗа первые два часа работы в Красноярске «Макдональдс» выполнил около сотни заказовФото: Мария ЛЕНЦ
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Открытие первого в Красноярске «Макдональдса» на Шахтеров сегодня, 19 декабря, состоялось. Пусть и с фальстартом. Наверняка такое событие войдет в историю. Первую половину дня директор ресторана держала оборону и заворачивала всех журналистов, которые приезжали в заведение, чтобы сделать свои репортажи. «Кто вам сказал, что ресторан сегодня откроется – я не знаю, это не так». Рядовые красноярцы, приходили к дверям и уходили ни с чем.

А около 16 часов дня двери заведения неожиданно распахнулись. По неофициальным данным за первые два часа работы заказы успели сделать около сотни человек.

Следующим на очереди на открытие, судя по всему, станет ресторан на улице Перенсона, возле Театра оперы и балета. Открытие там несколько раз переносилось по техническим причинам. Сейчас называется дата 29 декабря. А всего в Красноярске будет три точки, третья – на перекрестке Копылова и Николаевского проспекта. Судьба четвертого «Макдональдса» на улице Авиаторов пока неизвестна.

Открытие, пусть и с фальстартом, состоялось Фото: Мария ЛЕНЦ

Открытие, пусть и с фальстартом, состоялосьФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

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