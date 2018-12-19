В центре Красноярска появится новый «Музейный комплекс»

19 Дек. 16:24 2018-12-19T16:24:48+03:00

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В центре Красноярска планируют создать целый музейный квартал. Рядом с Художественным музеем появятся дворики и библиотека. Для этого здание желтого особняка на перекрестке улиц Маркса и Парижской коммуны соединят с соседним строением, которое обозначено на карте как Парижской коммуны, 22.

Оба здания являются объектами культурного наследия, в XIX–XX веках их строили представители купеческого рода Гадаловых. Строительство планируют начать в 2020 году, рассказала «7 каналу» замдиректора по развитию Художественного музея Илона Долгова.

Разработкой проекта занимались студенты и преподаватели кафедры архитектуры СФУ. Они предлагают возвести над зданиями стеклянную «корону», а рядом разбить уютные дворики.

- Просто чтобы было понимание объемов, насколько широко и далеко может располагаться квартал, насколько бурно может заходить фантазия, учитывая, что от Мира до Карла Маркса – вся наша территория. Мы хотели сделать стеклянную надстройку, чтобы показать, что мы и вверх можем надстраиваться, и формы могут быть самыми разными, - сказала Илона Долгова.

Для финансирования проекта уже создан фонд развития, он принимает помощь спонсоров. Также будут выделены средства из бюджета.