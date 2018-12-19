В Красноярске объявили дополнительный набор волонтеров Универсиады-2019

19 Дек. 15:47 2018-12-19T15:47:41+03:00

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В Красноярске объявили дополнительный набор волонтеров Универсиады. Добровольцев ищут среди жителей краевого центра на отдельные направления: готовых работать в сфере общественного питания, распространять билеты, встречать спортсменов и гостей Красноярска.

Умение уверенно кататься на коньках или горных лыжах повысит шансы кандидата вступить в ряды спортивных волонтеров. Во время Универсиады они окажутся в центре событий – непосредственно на горнолыжных склонах или ледовых аренах.

Добровольцев обеспечат комплектом зимней экипировки в стилистике Игр, получат наборы памятных сувениров. На спортивные объекты их будут доставлять на бесплатных автобусах, для них организуют горячее питание. Перед началом волонтеры пройдут обязательное обучение. А в феврале всех помощников Зимней универсиады-2019 ждет серия тренингов.

Стать волонтером может стать любой желающий, подходящий под основные требования: возраст от 18 лет, проживание в Красноярске. Большим плюсом будет знание иностранных языков.

Всю информацию можно получить по телефону: 8-800-222-2019.