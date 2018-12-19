2018-12-19T14:53:07+03:00
Происшествия

Жительница Ачинска придумала себе второго ребенка, чтобы получить материнский капитал

Но не успела
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жительница Ачинска придумала себе второго ребенка, чтобы получить материнский капиталЖительница Ачинска придумала себе второго ребенка, чтобы получить материнский капиталФото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница Ачинска придумала себе второго ребенка, чтобы получить материнский капитал и другие полагающиеся социальные пособия. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, у женщины на руках был документ – свидетельство о рождении второго ребенка. Как она его заполучила, не уточняется. Но именно с этим документов она направилась в отделение Пенсионного фонда, чтобы ей выдали сертификат на материнский капитал.

Из Пенсионного фонда женщина пришла в управление соцзащиты Ачинска, написала заявление на получение единовременного и ежемесячного пособия. Специалисты соцслужбы тут же оформили ее и вскоре мошенница начала получать выплаты. С октября 2017 по май 2018 она успела присвоить около 100 тысяч рублей.

А вот с материнским капиталом вышел конфуз – сотрудники УПФР «пробили» гражданку и выяснили, что никакого второго ребенка она не рожала. Значит, и свидетельство о рождении малыша у нее фальшивое.

Суд над мошенницей уже состоялся, ей дали 2 года наказания с таким же испытательным сроком. А деньги придется вернуть государству до копейки.

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