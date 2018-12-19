В Красноярске в новогодний рейс отправляется необычная электричка

19 Дек. 14:29 2018-12-19T14:29:07+03:00

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Завтра, 20 декабря, с железнодорожного вокзала Красноярска в новогодний рейс отправится необычная городская электричка, украшенная праздничной иллюминацией. В пресс-службе КрасЖД «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что это – подарок железнодорожников всем пассажирам и жителям города.

Светящийся электропоезд торжественно прибудет к первому перрону вокзала в 08:15 утра. Символический старт рейсу даст файер-шоу. Затем красноярцев поздравит железнодорожный Дед Мороз. Он, кстати, приедет на этой самой волшебной электричке. Затем состоится небольшой концерт и Дед Мороз пригласил пассажиров отправиться в первую поездку по маршруту Красноярск – станция Бугач – Красноярск. Отправление – в 08:35.

Принять участие в праздничном мероприятии и прокатиться на электропоезде могут все желающие. Садитесь в вагон сами, с друзьями, с семьей – и в путь. Состав будет курсировать по городским маршрутам с 20 по 31 декабря, создавая праздничное настроение.