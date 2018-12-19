2018-12-19T13:46:15+03:00
Происшествия

В Дудинке пожарные спасли от огня и дыма 27 человек

Их выводили по одному из задымленного помещения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Дудинке пожарные спасли от огня и дыма 27 человекВ Дудинке пожарные спасли от огня и дыма 27 человекФото: Мария ЛЕНЦ
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В Дудинке пожарные спасли от огня и дыма 27 человек. Это случилось накануне, 18 декабря. Беда нагрянула к жителям 9-этажки неожиданно: около 19 часов загорелась одна из квартир на 8 этаже. Пламя быстро охватило все помещение. Едкий дым от горящей мебели и синтетического наполнителя проник через двери в подъезд, в квартиры соседей, вырвался из окна наружу.

По звонку на место выехали 17 пожарных и 5 спецмашин. Задачей номер один для них было эвакуировать людей из квартир в зоне риска – на верхних этажах. По лестничным маршам пожарные вывели 27 человек, из них 6 детей. В целом все прошло благополучно, но были и пострадавшие – 9-летняя девочка и 19-летняя девушка. Они отравились продуктами горения, их передали в руки врачей «Скорой помощи». И еще один 47-летний мужчина обратился к медикам с ожогами.

С огнем справились в течение 15 минут. Выяснилось, что полностью выгорела одни из квартир и пострадала соседняя. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров.

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