Красноярцев предупредили об уголовной ответственности на незаконную рубку елок

19 Дек. 13:09 2018-12-19T13:09:58+03:00

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Красноярцев предупредили о неприятностях, который их ожидают за незаконную рубку новогодних деревьев – елей, пихт, сосен. Штрафы – это самое малое, можно угодить и под уголовную статью.

В канун новогодних праздников мобильные группы отдела лесопользования проводят рейды по городским паркам и окрестным лесам. Нет, вы не ослышались, есть примеры, когда граждане покушались на молодые елочки, которые растут в зеленой зоне.

Просто прийти в лес и вырубить одну понравившуюся елочку нельзя – это экологическое преступление. Срубили две елочки – уже уголовная ответственность. Отправились за елкой с компанией друзей – это преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, значит, и наказание суровее.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

- За самовольную вырубку деревьев - штраф до 500 тыс. рублей, либо обязательные исправительные или принудительные работы от нескольких суток до двух лет.

- Стоимость каждого дерева придется компенсировать: за одну сосну, пихту, ель или кедр - 34 775 рублей.

- Если размер ущерба значителен, браконьер должен выплатить до 3 миллионов рублей либо лишится свободы до 7 лет.

- Незаконная заготовка лапника – штраф от 1 до 4 тысяч рублей для физических лиц, от 10 до 100 тысяч для должностных и юридических лиц.