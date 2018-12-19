2018-12-19T12:46:18+03:00
Происшествия

Житель Игарки позволил себе нецензурную тираду в адрес начальника полиции

Это обошлось ему в 10 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Оскорбление представителя власти карается по закону. 44-летний житель Игарки этого, видимо, не знал раньше. А теперь выучил, как таблицу умножения. Разбуди ночью – назовет статью Уголовного кодекса России, где это прописано. Его историю «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома. 9 февраля этого года население заполярной Игарки отмечало День города. На главной площади было многолюдно. Праздновал и осужденный: находясь в общественном месте, распивал спиртные напитки. Начальник полиции города сделал ему предупреждение: не положено, нарушаете, гражданин. В ответ мужчина выдал отборную брань, цитировать которую запрещает цензура. В ответ на это подоспевшие полицейские подхватила хулигана под руки и доставили в отдел. А там на него завели уголовное дело по ст.319 УК РФ. Накануне прошел суд, жителю Игарки назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.Оскорбление представителя власти карается по закону. 44-летний житель Игарки этого, видимо, не знал раньше. А теперь выучил, как таблицу умножения. Разбуди ночью – назовет статью Уголовного кодекса России, где это прописано. Его историю «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома. 9 февраля этого года население заполярной Игарки отмечало День города. На главной площади было многолюдно. Праздновал и осужденный: находясь в общественном месте, распивал спиртные напитки. Начальник полиции города сделал ему предупреждение: не положено, нарушаете, гражданин. В ответ мужчина выдал отборную брань, цитировать которую запрещает цензура. В ответ на это подоспевшие полицейские подхватила хулигана под руки и доставили в отдел. А там на него завели уголовное дело по ст.319 УК РФ. Накануне прошел суд, жителю Игарки назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Оскорбление представителя власти карается по закону. 44-летний житель Игарки этого, видимо, не знал раньше. А теперь выучил, как таблицу умножения. Разбуди ночью – назовет статью Уголовного кодекса России, где это прописано. Его историю «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома.

9 февраля этого года население заполярной Игарки отмечало День города. На главной площади было многолюдно. Праздновал и осужденный: находясь в общественном месте, распивал спиртные напитки.

Начальник полиции города сделал ему предупреждение: не положено, нарушаете, гражданин. В ответ мужчина выдал отборную брань, цитировать которую запрещает цензура. В ответ на это подоспевшие полицейские подхватила хулигана под руки и доставили в отдел. А там на него завели уголовное дело по ст.319 УК РФ.

Накануне прошел суд, жителю Игарки назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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