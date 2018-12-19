Руководство ХК «Енисей» сменило тренерский состав: ушел Максимов, пришел Ануфриенко

19 Дек. 11:51 2018-12-19T11:51:39+03:00

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Руководство хоккейного клуба «Енисей» сменило тренерский состав. Главный тренер команды Иван Максимов написал заявление на увольнение по собственному желанию. Вместе с ним решил уйти и его помощник Евгений Хвалько, сообщают «Новости ТВК».

Директор клуба Юрий Елизарьев так объяснил свое решение: его не устраивают результаты, которые красноярская команда показала на Кубке мира и Кубке России. Так что тренерский штаб нуждался в усилении.

Теперь обязанности главного тренера исполняет Виталий Ануфриенко. Он признался, что назначение стало для него неожиданностью. Все произошло так быстро, что он не успел определить объем работы. Тем не менее, первая же игра команды после назначения Ануфриенко принесла ошеломительную победу. Матч состоялся накануне, 18 декабря, сразу же после официального открытия стадиона «Енисей». Красноярцы разгромили кировскую «Родину» со счетом 11:0 и заняли 4 место в чемпионате России.