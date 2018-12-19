2018-12-19T10:50:12+03:00
Общество

В Красноярске за неделю установили 68 новых дорожных знаков

В мэрии рассказали, как за ними ухаживают
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске за неделю установили 68 новых дорожных знаковВ Красноярске за неделю установили 68 новых дорожных знаковФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске за неделю установили 68 новых дорожных знаков. А всего их в городе насчитывается 24 тысячи, рассказали в пресс-службе мэрии. Это только на первый взгляд кажется, что поставил знак – и пусть себе стоит годами. На самом деле все они нуждаются в постоянном уходе и должны быть в идеальном состоянии.

Знаки, указатели, разделители и другие элементы дорожной безопасности регулярно очищают от грязи, лишних наклеек и незаконных объявлений. По ночам, чтобы не мешать движению, работают ремонтные бригады. Так, на минувшей неделе пришлось выправить 83 знака и полностью заменить 3 пришедших в негодность. Кроме того, выправили 15 стоек под знаки. И еще 11 знаков демонтировали по причине того, что они перестали быть актуальными. Работы проводятся в любую погоду.

Кроме того, подрядчику ООО «Красдорзнак» приходится устанавливать информационные знаки во время дорожно-ремонтных работ. Самая горячая пора – летние месяцы, когда дороги города ремонтируются в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» и в рамках подготовки к Универсиаде – 2019.

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