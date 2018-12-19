Мошенник из Красноярского края обманул бизнесмена из Германии на 600 тысяч рублей

19 Дек. 10:07 2018-12-19T10:07:11+03:00

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Житель Бородино обманул немецкого бизнесмена на круглую сумму и поплатился за это. Все произошло в апреле этого года. В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, как все было.

Гражданин Германии через интернет узнал о том, что в далеком сибирском городке живет предприниматель, который может продать сибирскую лиственницу. Этот материал, как известно, славится своей прочностью и долговечностью.

Бизнесмен прилетел в Бородино, обсудил сделку и полностью оплатил ее наперед, перечислив на счет мужчины 600 тысяч рублей. После чего уехал домой и стал ждать, когда ему придет вагон с лиственницей.

Не дождался. Звонки в Сибирь тоже остались без ответа. И тогда он зашел на сайт полиции Бородино и через сервис «Прием обращений» подал заявление. Вскоре к дом к подозреваемому нагрянули оперативники. На него завели уголовное дело за присвоение денег, за что он получил 2 года лишения свободы условно. Все деньги до последней копейки пришлось вернуть бизнесмену.

Но на этом история не закончилась. На днях из Германии пришла благодарность в адрес бородинских полицейских: «Хочу выразить благодарность сотрудникам МО МВД России «Бородинский»: начальнику – подполковнику полиции Юрию Закавряшину и следователю следственного отдела – Светлане Слезак за своевременное и оперативное разбирательство по поводу моего обращения напрямую из Германии. Такие офицеры, надеюсь, укрепляют веру граждан РФ и иностранцев в надежность охраны из интересов».