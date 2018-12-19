Красноярск возглавил десятку российских городов с самыми высокими елками
Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых высоких новогодних елок в городах России. Данные брали из открытых источников. И получилось, что Красноярск возглавил все возможные рейтинги. Вот как выглядит ТОП-10 новогодних елок России:
- Красноярск (55 метров)
- Уфа (34 метра)
- Тула (32 метра)
- Тюмень (30 метров)
- Иркутск (27,5 метров)
- Москва (27 метров)
- Воронеж (26 метров)
- Санкт-Петербург (25 метров)
- Самара (25 метров)
- Ставрополь (25 метров).
В ТОП-20 добавились Пенза (25 метров), Краснодар (23 метра), Нижний Новгород (22 метра), Новосибирск (22 метра), Пермь (22 метра), Екатеринбург (21 метр), Казань (20 метров), Челябинск (20 метров), Ростов-на-Дону (20 метров) и Волгоград (18 метров).
Все это, обратите внимание, искусственные елки, сооруженные из металлических каркасов и синтетической хвои.
В вот вам города с самыми высокими живыми елками:
- Уфа (34 метра)
- Москва (27 метров)
- Екатеринбург (21 метров).