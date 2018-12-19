Красноярск возглавил десятку российских городов с самыми высокими елками

19 Дек. 09:41 2018-12-19T09:41:25+03:00

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Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых высоких новогодних елок в городах России. Данные брали из открытых источников. И получилось, что Красноярск возглавил все возможные рейтинги. Вот как выглядит ТОП-10 новогодних елок России:

- Красноярск (55 метров)

- Уфа (34 метра)

- Тула (32 метра)

- Тюмень (30 метров)

- Иркутск (27,5 метров)

- Москва (27 метров)

- Воронеж (26 метров)

- Санкт-Петербург (25 метров)

- Самара (25 метров)

- Ставрополь (25 метров).

В ТОП-20 добавились Пенза (25 метров), Краснодар (23 метра), Нижний Новгород (22 метра), Новосибирск (22 метра), Пермь (22 метра), Екатеринбург (21 метр), Казань (20 метров), Челябинск (20 метров), Ростов-на-Дону (20 метров) и Волгоград (18 метров).

Все это, обратите внимание, искусственные елки, сооруженные из металлических каркасов и синтетической хвои.

В вот вам города с самыми высокими живыми елками:

- Уфа (34 метра)

- Москва (27 метров)

- Екатеринбург (21 метров).