2018-12-19T08:37:13+03:00
Происшествия

В Канске женщина убила знакомую сковородой, а тело расчленила электропилой

И сожгла останки в огороде
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Канске женщина убила знакомую сковородой, а тело расчленила электропилойВ Канске женщина убила знакомую сковородой, а тело расчленила электропилойФото: Мария ЛЕНЦ
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В Канске 39-летняя женщина убила сковородой свою знакомую. И получила за это 7 лет колонии. Такая информация появилась на сайте канского городского суда, от подробностей преступления становится не по себе. Все случилось в ночь с 8 на 9 марта этого года в одном из частных домов города. Хозяйка дома в состоянии алкогольного опьянения поссорилась со своей квартиранткой. Схватила сковороду и ударила ее по голове. Женщина скончалась на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, виновная для начала сбросила тело в подполье. На другой день она спустилась туда и электропилой расчленила труп, расфасовала его по пакетам. Все это время в доме находились трое несовершеннолетних детей, к счастью, они не видели, что происходит.

Друзья осужденной помогли вынести мешки с частями тела в огород, там сложили все в металлическую бочку и подожгли. Однако полностью уничтожить останки не удалось, их обнаружили во время следствия.

Приговор в отношении виновной в убийстве уже вступил в силу. Получили свое наказание и те, кто помогал скрыть следы преступления. Мужчине, который ранее был судим за покушение на убийство, дали условное лишение свободы. Его женщина отделалась штрафом.

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