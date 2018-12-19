В Красноярске готовится суд над застройщиком, обманувшим дольщиков на 210 миллионов рублей

19 Дек. 07:09 2018-12-19T07:09:20+03:00

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В Красноярске готовится к рассмотрению в суде уголовное дело в отношении директора строительной компании, обманувшего дольщиков без малого на 210 миллионов рублей. От действий владельца компании пострадали 93 гражданина и 8 юридических лиц. В пресс-службе краевой полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что речь идет о микрорайоне «Мариинский», который должен был появиться в Октябрьском районе краевого центра. Обвиняемый умышленно тратил деньги инвесторов не по назначению. В результате средства со счетов испарились и достраивать два заложенных дома стало не на что.

- При этом уже после прекращения монтажных работ на начальных этапах, не намереваясь завершать строительство, руководитель фирмы продолжил заключать договоры участия в долевом строительстве с гражданами, получая от них денежные средства в качестве оплаты. Кроме того, директор компании причинил ущерб субподрядчикам, с которыми ранее заключил контракты на оплату услуг квартирами в строящихся домах, - сообщили в полиции.