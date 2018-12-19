В Красноярске мужчина пришел в гости к подруге и обворовал ее

19 Дек. 06:52 2018-12-19T06:52:50+03:00

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В Красноярске 30-летний мужчина пришел в гости к своей подруге и, воспользовавшись доверчивостью, обчистил ее. Сначала, когда хозяйка дома вышла из комнаты, он взял ее телефон и через мобильный банк перевел с ее счета на свой 20 тысяч рублей. После приятно проведенного вечера мужчина засобирался домой и прихватил с собой телефон подруги – чтобы она не заметила списание денег.

На следующий день потерпевшая пришла в полицию писать заявление на пропажу дорогого гаджета. Поначалу она и подумать не могла плохого о своем друге. Но факты – вещь упрямая. Когда молодого человека вычислили и допросили, тут-то и стало известно о краже денег со счета. Деньги и телефон подозреваемый вернул владелице. А сам он может провести в колонии до 6 лет.

Полиция вновь предупреждает граждан быть бдительными: если с вашего телефона есть доступ к банковским счетам, лучше не доверяйте его посторонним и лучше поставьте на него пароль.