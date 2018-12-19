Глава Хакасии раскритиковал новые тарифы на вывоз мусора

19 Дек. 06:17 2018-12-19T06:17:37+03:00

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Глава Хакасии Валентин Коновалов раскритиковал новые тарифы на вывоз мусора, которые вступят в силу с 1 января 2019 года. Также он недоволен, что региональным оператором стала столичная компания. Повлиять на это изначально он не мог: решение об увеличении тарифа для населения было принято 15 ноября и документально зафиксировано ровно в день вступления Коновалова в должность.

Рост тарифов новый глава назвал непропорциональным. Например, в Орджоникидзевском или Ширинском районах, удаленных от мусорных полигонов, семья из пяти человек будет вынуждена платить почти 700 рублей. При небольшой площади квартиры это может означать десятикратный рост фактических платежей. В Абакане и в Черногорске, где полигон рядом, тариф может вырасти в 2-3 раза.

- Наша позиция: жители не должны расплачиваться за чьи-то сомнительные договоренности. Изменения в федеральном законодательстве в любом случае приведут к росту тарифов, но ситуация должна быть адаптирована к региональным особенностям, должны быть максимально учтены интересы населения, а не коммерческой фирмы, - прокомментировал Валентин Коновалов.