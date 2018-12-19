2018-12-19T10:52:57+03:00
Происшествия

В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост

Как на это отреагирует дорожная полиция? [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост. Стоп-кадр видео "ЧП-Красноярск"В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост. Стоп-кадр видео "ЧП-Красноярск"
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В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост. Видео с «мероприятия» появилось в паблике «ЧП-Красноярск». К нему – комментарий: «Давайте пожелаем молодоженам сибирского здоровья и кавказского долголетия. Нам ведь специально для этого 4мост построили? Да? Отличная новая Красноярская традиция такая – «сочетаешься узами брака - обязательно перекрой мост». Очень хочется надеяться, что это была ирония.

Камера, установленная на мосту, запечатлела плотный поток машин, который медленно движется с правого берега на левый – и все из-за дорогой иномарки с бантом на капоте. Ее окружают другие машины, по-видимому, свадебные гости. Одна из машин разворачивается и дает задний ход, а из люка на крыше высовывается некто и, по видимому, снимает происходящее на свою камеру – на долгую вечную память.

Комментарии к этому видео могут испортить любое, даже самое эйфоричное праздничное настроение. Скажем помягче: красноярцы называют происходящее хулиганством и призывают дорожную полицию разобраться.

В пресс-службе ГИБДД города "Комсомольской правде"-Красноярск сообщили, что начали проверку. Личности водителей устанавливаются. Им грозят серьезные штрафы.

Это не первый подобный случай. Напомним, что в августе этого года свадебный кортеж точно также отметился на Октябрьском мосту. Тогда нарушители правил дорожного движения также понесли наказае.

В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост.Видео проекта http://24oko.ru компании Телекома http://rightside.ru

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