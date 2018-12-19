2018-12-19T05:03:47+03:00
Происшествия

В Хакасии новорожденная девочка погибла по вине пьяной матери

Женщина придавила ребенка во сне
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии новорожденная девочка погибла по вине пьяной материВ Хакасии новорожденная девочка погибла по вине пьяной материФото: Мария ЛЕНЦ
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В столице Хакасии, Абакане, двухмесячная кроха погибла по вине пьяной матери. В республиканском следкоме «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили эту жуткую информацию. Трагедия, по словам следователей, произошла 16 декабря.

По предварительным данным, вечером 15 декабря 36-летняя женщина в состоянии глубокого алкогольного опьянения легла спать и положила ребенка рядом с собой. А утром обнаружила, что дочь не дышит, не подает признаков жизни. Вызвала «Скорую», вместе с медиками приехала и полиция.

Уже установлено, что женщина ведет асоциальный образ жизни, из-за большой любви к алкоголю у нее уже забрали двух старших детей и поместили в детский дом, лишив мать родительских прав. В доме грязь и антисанитария.

В отношении подозреваемой завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

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