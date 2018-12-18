2018-12-18T19:55:30+03:00
Происшествия

Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница

Нарушителей обещают наказать, невзирая на должности
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летня школьницаКрасноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летня школьницаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, случившегося накануне на новогоднем мероприятии в торгово-развлекательном комплексе ПОКРОВSKY. Напомним, что там проходила елка главы города. 10-летняя девочка вместе с другими детьми побежали в фотозону, чтобы сделать несколько праздничных снимков.

Кто-то задел металлическую конструкцию с декорациями фотозоны. Падая, она рухнула на девочку. Пострадавшую доставили в больницу, где ей поставили диагноз: ушиб носа (у Вики сильно шла кровь) и сотрясение головного мозга. Она может провести в больнице больше двух недель.

Глава города пообещал разобраться и наказать виновных. Следственный комитет тоже начал свою проверку по факту травмирования ребенка, первым делом следователи осмотрели место происшествия и опросили людей, отвечающих за безопасность. И вот не осталась в стороне прокуратура.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хакасии новорожденная девочка погибла по вине пьяной матери
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус
В Красноярске за парковку на газоне придется платить до 100 тысяч рублей
В Туве отчаянные слезы спасли девочку от насильника и убийцы, отсидевшего в колонии 20 лет
Владельцу «Крепости» Кангуну запретили гулять по ночам
Почему нужно идти на открытие первой елки Красноярска на Театральной площади
Длина самой большой горки в Красноярске составляет 115 метров
В Красноярском крае отец жестоко надругался над дочерью и спрятался в лесу
В Ачинске незастекленный балкон принес его владелице 200 тысяч рублей
В Красноярском крае пьяный водитель напал на дорожного полицейского
В Красноярске мужчина упал в подъезде, ударился головой и умер от полученной травмы
В Красноярске владелец земли все-таки уничтожил старинные дома на Перенсона
Долги по зарплате в Красноярском крае превышают 94 миллиона рублей
Жительница Лесосибирска в погоне за бесплатным сыром из мышеловки лишилась 200 тысяч рублей
Горсовет принял бюджет Красноярска на 2019 год без дефицита
Миллион рублей выкрал из сейфа пекарни житель севера Красноярского края
В новом году жителям Красноярского края разрешили свободно собирать в лесу хворост
В Красноярском крае задержали 26 иностранцев, ехавших в 7-местном микроавтобусе
В Красноярске пьяный водитель без прав катался по центру города и попался наряду ДПС
В Красноярск из Таджикистана прилетела самка снежного барса – для восстановления популяции в заповеднике
Стало известно, когда в Красноярске начнется строительство аквапарка
Скульптура влюбленных Адама и Евы вернулась на улицы Красноярска