Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница

18 Дек. 19:12 2018-12-18T19:55:30+03:00

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Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, случившегося накануне на новогоднем мероприятии в торгово-развлекательном комплексе ПОКРОВSKY. Напомним, что там проходила елка главы города. 10-летняя девочка вместе с другими детьми побежали в фотозону, чтобы сделать несколько праздничных снимков.

Кто-то задел металлическую конструкцию с декорациями фотозоны. Падая, она рухнула на девочку. Пострадавшую доставили в больницу, где ей поставили диагноз: ушиб носа (у Вики сильно шла кровь) и сотрясение головного мозга. Она может провести в больнице больше двух недель.

Глава города пообещал разобраться и наказать виновных. Следственный комитет тоже начал свою проверку по факту травмирования ребенка, первым делом следователи осмотрели место происшествия и опросили людей, отвечающих за безопасность. И вот не осталась в стороне прокуратура.