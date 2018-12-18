2018-12-18T18:08:52+03:00
Общество

В Красноярске за парковку на газоне придется платить до 100 тысяч рублей

Такой вариант борьбы с нарушителями обдумывают депутаты краевого парламента
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments4
В Красноярске за парковку на газоне придется платить до 100 тысяч рублейВ Красноярске за парковку на газоне придется платить до 100 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске за парковку на газоне придется платить до 100 тысяч рублей. Нет, это не опечатка. Такой радикальный вариант борьбы с нарушителями обдумывают депутаты краевого парламента. Сегодня, 18 декабря, они обсудили соответствующие изменения в статью 5.1 Закона края «Об административных правонарушениях». Затем поправки будут вынесены для рассмотрения на ближайшую сессию.

За что конкретно вменяют красноярцам такое наказание? Все просто – за нарушение правил благоустройства, за уничтожение зеленых насаждений, повреждение цветников и газонов.

Говоря предметно, наказание рублем составит:

- для граждан – от 2000 до 4000 рублей;

- для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц – от 15 000 до 30 000;

- для юридических лиц – от 80 000 до 100 000 рублей.

Повторное нарушение будет караться еще строже.

Депутаты уверены: тема актуальная, законопроект нужный. К Универсиаде было проведено усиленное благоустройство в Красноярске, высажены дорогие деревья и кустарники, которые радуют глаз горожан, проделана колоссальная работа, поэтому у административных комиссий должны быть реальные рычаги воздействия на любителей парковки на газонах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус
В Туве отчаянные слезы спасли девочку от насильника и убийцы, отсидевшего в колонии 20 лет
Владельцу «Крепости» Кангуну запретили гулять по ночам
Почему нужно идти на открытие первой елки Красноярска на Театральной площади
Длина самой большой горки в Красноярске составляет 115 метров
В Красноярском крае отец жестоко надругался над дочерью и спрятался в лесу
В Ачинске незастекленный балкон принес его владелице 200 тысяч рублей
В Красноярском крае пьяный водитель напал на дорожного полицейского
В Красноярске мужчина упал в подъезде, ударился головой и умер от полученной травмы
В Красноярске владелец земли все-таки уничтожил старинные дома на Перенсона
Долги по зарплате в Красноярском крае превышают 94 миллиона рублей
Жительница Лесосибирска в погоне за бесплатным сыром из мышеловки лишилась 200 тысяч рублей
Горсовет принял бюджет Красноярска на 2019 год без дефицита
Миллион рублей выкрал из сейфа пекарни житель севера Красноярского края
В новом году жителям Красноярского края разрешили свободно собирать в лесу хворост
В Красноярском крае задержали 26 иностранцев, ехавших в 7-местном микроавтобусе
В Красноярске пьяный водитель без прав катался по центру города и попался наряду ДПС
В Красноярск из Таджикистана прилетела самка снежного барса – для восстановления популяции в заповеднике
Стало известно, когда в Красноярске начнется строительство аквапарка
Скульптура влюбленных Адама и Евы вернулась на улицы Красноярска