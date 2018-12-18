В Красноярске за парковку на газоне придется платить до 100 тысяч рублей
В Красноярске за парковку на газоне придется платить до 100 тысяч рублей. Нет, это не опечатка. Такой радикальный вариант борьбы с нарушителями обдумывают депутаты краевого парламента. Сегодня, 18 декабря, они обсудили соответствующие изменения в статью 5.1 Закона края «Об административных правонарушениях». Затем поправки будут вынесены для рассмотрения на ближайшую сессию.
За что конкретно вменяют красноярцам такое наказание? Все просто – за нарушение правил благоустройства, за уничтожение зеленых насаждений, повреждение цветников и газонов.
Говоря предметно, наказание рублем составит:
- для граждан – от 2000 до 4000 рублей;
- для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц – от 15 000 до 30 000;
- для юридических лиц – от 80 000 до 100 000 рублей.
Повторное нарушение будет караться еще строже.
Депутаты уверены: тема актуальная, законопроект нужный. К Универсиаде было проведено усиленное благоустройство в Красноярске, высажены дорогие деревья и кустарники, которые радуют глаз горожан, проделана колоссальная работа, поэтому у административных комиссий должны быть реальные рычаги воздействия на любителей парковки на газонах.