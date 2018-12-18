2018-12-18T17:28:08+03:00
Происшествия

В Туве отчаянные слезы спасли девочку от насильника и убийцы, отсидевшего в колонии 20 лет

Случайный прохожий заступился за ребенка
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве отчаянные слезы спасли девочку от насильника и убийцы, отсидевшего в колонии 20 летВ Туве отчаянные слезы спасли девочку от насильника и убийцы, отсидевшего в колонии 20 летФото: Мария ЛЕНЦ
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В столице Тувы, городе Кызыле, 8-летняя девочка чудом спаслась из рук насильника. По информации тувинского следственного комитета, это произошло 16 мая текущего года. Спустя полгода расследование завершено и уголовное дело уже направлено в суд на рассмотрение.

Подозреваемый – 39-летний житель Кызыла. В 1998 году он изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, а затем убил ее, чтобы скрыть следы преступления. Однако правосудия избежать не удалось: он отсидел в колонии строгого режима 20 лет и 7 мая текущего года вышел на свободу.

Спустя 9 дней своей вольной жизни подозреваемый заметил на автобусной остановке 8-летнюю школьницу. Подошел к ней, назвался сотрудником полиции и сказал, что она должна пойти с ним в отделение, где находятся ее родители. Взял крепко за руку и повел за собой в поисках безлюдного места.

Однако девочка начала плакать – чем дальше, тем сильнее. Подозреваемый ударил ее в живот, чтобы она замолчала. Но девочка разрыдалась еще сильнее. На ее слезы обратили внимание несколько мужчин. Один из них поинтересовался, куда странный тип тащит ребенка. Испугавшись, подозреваемый сбежал. А заступившийся за девочку мужчина помог ей уехать домой. Позже он дал свидетельские показания.

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