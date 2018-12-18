Владельцу «Крепости» Кангуну запретили гулять по ночам

18 Дек. 16:44 2018-12-18T16:44:53+03:00

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Владельцу группы компаний «Крепость» Александру Кангуну запрещено выходить из дома по ночам – с 22 часов вечера и до 6 часов утра. А еще ему категорически запрещено общаться со свидетелями или потерпевшими. Такая мера пресечения была избрана ему судом, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

Александр Кангун обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Его дело расследует главное следственное управление краевой полиции. Напомним, что в полицию поступили 150 заявлений от граждан, которые сообщили, что лишились своих денег в результате мошенничества. Они оплатили покупку новых автомобилей марок «Тойота» и «Лексус», однако так и не получили их. Денег назад им также никто не вернул.

Сам Кангун объяснил это тем, что производитель автомобилей «Тойота моторс» расторг с ним многолетний контракт в одностороннем порядке.