Почему нужно идти на открытие первой елки Красноярска на Театральной площади

18 Дек. 15:10 2018-12-18T15:11:28+03:00

Почему нужно идти на открытие первой елки Красноярска Театральной площади

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Первый городской новогодний праздник в 2018 году «Белая ярмарка» пройдет на Театральной площади 20 декабря. Его организует медиагруппа «Прима» и администрации Центрального района Красноярска.

«Белая ярмарка» - это не просто городская елка. На ней найдут развлечения и дети, и взрослые. На главной площади гостей ждут каток, фуд-корт, ярмарка подарков, сцена с живыми выступлениями каждый час. А также резиденция Деда Мороза, парк аттракционов, новогодняя почта и зона обогрева.

Программа «Белой ярмарки» 20 декабря:

- 17:00 – открытие всех площадок праздника (от катка и горок до каруселей и зоны еды). На сцене выступит фольклорный ансамбль «Пимочки».

- 18:00 – выступление молодых вокалистов «Вокальный адреналин» и битбокс-шоу от Артёма Платонова.

- 19:00 – начало церемонии открытия. Она пройдёт одновременно на сцене и в прямом эфире телеканала «Прима». Выступает известный во всём мире ансамбль танца «Енисейские зори».

- 20:00 – фейерверк. На сцене Денис Сидоров: часовое нон-стоп-выступление лидера шоу барабанщиков ZANOZZZA на самодельной установке со спецэффектами.

Еще один повод посетить «Белую ярмарку» - иллюминация на музыкальных фонтанов. Зрелище завораживающее. И в день открытия ярмарки главные городские часы заговорят голосом Сергея Светлакова.

«Белая ярмарка» будет встречать гостей на Театральной площади до Старого нового года. В этот раз она работать и в новогоднюю ночь с 23:00 до 02:00. Часы работы: в будни с 17:00 до 21:00, на выходных и каникулах – с 12:00 до 21:00.

Увидеть фейерверк можно на открытии 20 декабря в 20:00, в новогоднюю ночь и на закрытии ярмарки 13 января.