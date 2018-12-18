2018-12-18T15:11:28+03:00
Общество

Почему нужно идти на открытие первой елки Красноярска на Театральной площади

Оно состоится 20 декабря
Поделиться:
Комментарии: comments1
Почему нужно идти на открытие первой елки Красноярска Театральной площадиПочему нужно идти на открытие первой елки Красноярска Театральной площади
Изменить размер текста:

Первый городской новогодний праздник в 2018 году «Белая ярмарка» пройдет на Театральной площади 20 декабря. Его организует медиагруппа «Прима» и администрации Центрального района Красноярска.

«Белая ярмарка» - это не просто городская елка. На ней найдут развлечения и дети, и взрослые. На главной площади гостей ждут каток, фуд-корт, ярмарка подарков, сцена с живыми выступлениями каждый час. А также резиденция Деда Мороза, парк аттракционов, новогодняя почта и зона обогрева.

Программа «Белой ярмарки» 20 декабря:

- 17:00 – открытие всех площадок праздника (от катка и горок до каруселей и зоны еды). На сцене выступит фольклорный ансамбль «Пимочки».

- 18:00 – выступление молодых вокалистов «Вокальный адреналин» и битбокс-шоу от Артёма Платонова.

- 19:00 – начало церемонии открытия. Она пройдёт одновременно на сцене и в прямом эфире телеканала «Прима». Выступает известный во всём мире ансамбль танца «Енисейские зори».

- 20:00 – фейерверк. На сцене Денис Сидоров: часовое нон-стоп-выступление лидера шоу барабанщиков ZANOZZZA на самодельной установке со спецэффектами.

Еще один повод посетить «Белую ярмарку» - иллюминация на музыкальных фонтанов. Зрелище завораживающее. И в день открытия ярмарки главные городские часы заговорят голосом Сергея Светлакова.

«Белая ярмарка» будет встречать гостей на Театральной площади до Старого нового года. В этот раз она работать и в новогоднюю ночь с 23:00 до 02:00. Часы работы: в будни с 17:00 до 21:00, на выходных и каникулах – с 12:00 до 21:00.

Увидеть фейерверк можно на открытии 20 декабря в 20:00, в новогоднюю ночь и на закрытии ярмарки 13 января.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус
В Красноярске за парковку на газоне придется платить до 100 тысяч рублей
В Туве отчаянные слезы спасли девочку от насильника и убийцы, отсидевшего в колонии 20 лет
Владельцу «Крепости» Кангуну запретили гулять по ночам
Длина самой большой горки в Красноярске составляет 115 метров
В Красноярском крае отец жестоко надругался над дочерью и спрятался в лесу
В Ачинске незастекленный балкон принес его владелице 200 тысяч рублей
В Красноярском крае пьяный водитель напал на дорожного полицейского
В Красноярске мужчина упал в подъезде, ударился головой и умер от полученной травмы
В Красноярске владелец земли все-таки уничтожил старинные дома на Перенсона
Долги по зарплате в Красноярском крае превышают 94 миллиона рублей
Жительница Лесосибирска в погоне за бесплатным сыром из мышеловки лишилась 200 тысяч рублей
Горсовет принял бюджет Красноярска на 2019 год без дефицита
Миллион рублей выкрал из сейфа пекарни житель севера Красноярского края
В новом году жителям Красноярского края разрешили свободно собирать в лесу хворост
В Красноярском крае задержали 26 иностранцев, ехавших в 7-местном микроавтобусе
В Красноярске пьяный водитель без прав катался по центру города и попался наряду ДПС
В Красноярск из Таджикистана прилетела самка снежного барса – для восстановления популяции в заповеднике
Стало известно, когда в Красноярске начнется строительство аквапарка
Скульптура влюбленных Адама и Евы вернулась на улицы Красноярска