Длина самой большой горки в Красноярске составляет 115 метров

18 Дек. 15:05 2018-12-18T15:05:15+03:00

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Знаете ли вы, где в этом году находится сама длинная горка в Красноярске? Если скажете, что в ледовом городке на острове Татышеве, то ошибетесь. На Татышеве будет самая высокая горка. А самую длинную соорудили на Театральной площади. Она состоит из трех скатов. Начинается на ступенях, ведущих от верхнего яруса площади, и тянется на целых 115 метров.

Горка почти готова, сообщает официальный паблик городской мэрии "Город Красноярск". Осталось кое-что завершить. Судя по фотографиям, многим уже не терпится опробовать ее. Но погодите немного: открытие ледового городка и елки на Театральной площади назначено на 20 декабря. Тогда же состоится и открытие «Белой ярмарки». Начало – в 19 часов. И после - катайтесь в свое удовольствие.

Напомним, что торжественное открытие главной городской елки на острове Татышев назначено на 26 декабря в 18:00.