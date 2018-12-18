2018-12-18T14:16:46+03:00
Общество

В Ачинске незастекленный балкон принес его владелице 200 тысяч рублей

Женщина высудила неустойку за неоказанную ей услугу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments5
В Ачинске незастекленный балкон принес его владелице 200 тысяч рублейВ Ачинске незастекленный балкон принес его владелице 200 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Ачинске незастекленный балкон принес его владелице круглую сумму – 199 500 рублей. Столько придется выплатить местной монтажной компании за халатное отношение к клиентке. Это историю рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора. Специалисты ведомства помогали истице составлять судебную претензию.

Женщина заключила договор с «Регион 24 Рус» на остекление своего балкона, стоимость работ составила 65 тысяч рублей. В договоре стороны прописали сроки. Однако компания, взяв 100-процентную предоплату, не спешила выполнять свои обязательства. Женщина несколько раз звонила туда. А когда терпение кончилось, направилась в суд.

Теперь необязательные бизнесмены должны выплатить сумму, которая в три раз больше первоначальной. Это 65 000 рублей – стоимость балкона, 65 000 – неустойка за нарушение сроков, 3 000 – компенсация морального вреда и 66 500 рублей – штраф за то, что в добровольном порядке не исполнили требования потребителя.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Игарки позволил себе нецензурную тираду в адрес начальника полиции
Руководство ХК «Енисей» сменило тренерский состав: ушел Максимов, пришел Ануфриенко
Семь улиц Красноярска, где живут самые богатые горожане
В Красноярске за неделю установили 68 новых дорожных знаков
Мошенник из Красноярского края обманул бизнесмена из Германии на 600 тысяч рублей
Красноярск возглавил десятку российских городов с самыми высокими елками
В Канске женщина убила знакомую сковородой, а тело расчленила электропилой
Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров покидает свой пост
В Красноярске готовится суд над застройщиком, обманувшим дольщиков на 210 миллионов рублей
В Красноярске мужчина пришел в гости к подруге и обворовал ее
Глава Хакасии раскритиковал новые тарифы на вывоз мусора
В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост
В Хакасии новорожденная девочка погибла по вине пьяной матери
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус