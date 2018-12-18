В Ачинске незастекленный балкон принес его владелице 200 тысяч рублей

18 Дек. 14:16 2018-12-18T14:16:46+03:00

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В Ачинске незастекленный балкон принес его владелице круглую сумму – 199 500 рублей. Столько придется выплатить местной монтажной компании за халатное отношение к клиентке. Это историю рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора. Специалисты ведомства помогали истице составлять судебную претензию.

Женщина заключила договор с «Регион 24 Рус» на остекление своего балкона, стоимость работ составила 65 тысяч рублей. В договоре стороны прописали сроки. Однако компания, взяв 100-процентную предоплату, не спешила выполнять свои обязательства. Женщина несколько раз звонила туда. А когда терпение кончилось, направилась в суд.

Теперь необязательные бизнесмены должны выплатить сумму, которая в три раз больше первоначальной. Это 65 000 рублей – стоимость балкона, 65 000 – неустойка за нарушение сроков, 3 000 – компенсация морального вреда и 66 500 рублей – штраф за то, что в добровольном порядке не исполнили требования потребителя.