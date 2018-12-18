В Красноярском крае пьяный водитель напал на дорожного полицейского

18 Дек. 13:44 2018-12-18T13:44:22+03:00

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На севере Красноярского края, в Туруханске, 39-летний местный житель напал на полицейского при исполнении. Это произошло в июне 2018 года. Мужчина был пьян, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следственного комитета, когда сел за руль своего автомобиля. Решил прокатиться на улицам родного села. Однако был остановлен нарядом дорожно-патрульной службы.

Любителя пьяной езды посадили в салон служебной машины и начали составлять протокол. Все это время мужчина вел себя вызывающе: оскорблял дорожных полицейских и даже ударил одного из них. Однако во время предварительного следствия он упрямо твердил: ничего не было, он даже пальцем никого не тронул. Но видеокамеры в салоне полицейских машин ведь не зря ставятся. И когда нарушителю представили доказательства его безобразного поведения, он признал свою вину.

За нападение на представителя власти мужчине придется заплатить штраф 25 тысяч и выплатить 7 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также ему придется ответить по закону за вождение в пьяном виде – это еще штраф в размере 30 тысяч рублей.