В Красноярске мужчина упал в подъезде, ударился головой и умер от полученной травмы

18 Дек. 13:15 2018-12-18T13:15:04+03:00

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Загадочная смерть: сегодня днем, 18 декабря, у подъезда жилого дома на улице Крупской был обнаружен мужчина с окровавленной головой. Его нашли жильцы дома и немедленно позвонили в «скорую» и полицию. Приехавшие на место медики констатировали смерть. А следователи предполагают, что смерть носит некриминальный характер и более похожа на несчастный случай.

Новостям ТВК удалось выяснить, что перед смертью мужчина дважды ударился головой. Сначала это произошло в подъезде – там на ступенях остались следы крови. Видимо, после этого он сумел подняться, вышел из подъезда и поскользнулся уже на снегу. После второго падения он не смог подняться и умер. Такова предварительная версия. Следственный комитет проводит проверку, по результатам которой примет решение, нужно ли возбуждать уголовное дело.