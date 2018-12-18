2018-12-18T12:10:47+03:00
Экономика

Долги по зарплате в Красноярском крае превышают 94 миллиона рублей

С каждым месяцем они увеличиваются
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Долги по зарплате в Красноярском крае превышают 94 миллиона рублейДолги по зарплате в Красноярском крае превышают 94 миллиона рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Долги по зарплате в Красноярском крае превышают 94 миллиона рублей. Если называть точную сумму, то на начало декабря этого года они составляют 94,48 миллионов. За месяц увеличились на 1,82 миллиона. Такие цифры «Комсомольской правде»-Красноярск проводит специалисты Красноярскстата.

В крае насчитывается 13 предприятий должников, они работают в разных сферах экономики. Еще месяц назад их было 16. Общая численность работников, которым задолжали заработную плату, за месяц уменьшилась на 24,64% (на 519 человек) и составляет сейчас 1 587 человек.

Почему скапливаются долги по зарплате – ответ простой: у предприятий нет собственных средств. Они либо находятся в стадии банкротства, либо близки к этому. Некоторые привело к такому плачевному состоянию неграмотное руководство. В частности, один из недавних примеров – строительная компания «Реставрация», признанная банкротом не рассчиталась со своими работниками.

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