Жительница Лесосибирска в погоне за бесплатным сыром из мышеловки лишилась 200 тысяч рублей

18 Дек. 11:23 2018-12-18T11:23:26+03:00

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Жительница Лесосибирска лишилась собственных накоплений, соблазнившись на мифическую компенсацию. Впрочем, о том, что она имеет дело с мошенниками, бабушка поняла слишком поздно: более 200 тысяч рублей исчезли с ее банковского счета.

В пресс-службе краевой полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности. 73-летняя женщина несколько лет назад обращалась к целителям, которых увидела в телевизионной рекламе. Она почти забыла об этом, как в мае этого года ей позвонили.

Незнакомец назвался представителем некой организации. Сказал, что целители – мошенники, преступники. А он – как раз сотрудник организации, которая помогает жертвам мошенничества. И женщине, якобы, полагается компенсация. Однако, чтобы ее получить, нужно перечислить на счет, который незнакомец укажет, некую сумму. И так – несколько раз. Тщетно пенсионерка ждала обещанной компенсации, в конце концов пришла в полицию.

Мошенников ищут.