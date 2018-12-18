Горсовет принял бюджет Красноярска на 2019 год без дефицита

18 Дек. 09:42 2018-12-18T09:42:29+03:00

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Сегодня, 18 декабря, на очередной сессии депутаты красноярского Горсовета приняли бюджет города на 2019 год, а также на плановый период 2020-2021 годы. Показатели не могут не радовать: в главном финансовом документе Красноярска нет дефицита. Планируемые сборы – 29 миллиардов рублей, расходы – 29 миллиардов. Кроме того, существует потенциальная возможность привлечь дополнительно несколько миллиардов из различных источников, пишут «Городские новости».

Большая часть расходов из бюджета – 94 % - приходится на муниципальные программы. Если говорить предметно, в ближайшее время в городе начнется бум строительства 5 новых школ и 9 детских садов. Кроме того, планируется увеличить заработную плату бюджетникам и реализовать меры социальной поддержки населения.

По инициативе депутатов было внесено несколько поправок в бюджет. Например, 16 миллионов рублей будет дополнительно направлено на ремонт уличного освещения.