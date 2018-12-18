Миллион рублей выкрал из сейфа пекарни житель севера Красноярского края

18 Дек. 09:22 2018-12-18T09:22:30+03:00

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Миллион рублей выкрал из сейфа пекарни житель таймырского поселка Хатанга. Мужчина ранее уже был судим за имущественное преступление, но, видимо, жизнь его ничему не научила, раз он снова пошел на конфликт с законом. Это случилось несколько месяцев назад.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, в дежурную часть обратилась заведующая местной пекарни и сообщила: у нее в кабинете открыт сейф. Там была вся выручка, миллион рублей. Деньги исчезли бесследно.

Однако оперативники достаточно быстро вычислили, чьих рук это дело и задержали 31-летнего подозреваемого.

Молодой человек рассказал, что сначала он зашел в помещение пекарни, затем сломал навесной замок склада. Ключ от сейфа он нашел в кабинете заведующей, так что с легкостью открыл его и без лишнего шума забрал деньги. Только вот потратить их на красивую жизнь не успел. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.