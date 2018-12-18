2018-12-18T08:55:13+03:00
Общество

В новом году жителям Красноярского края разрешили свободно собирать в лесу хворост

Не пропадать же добру
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В новом году жителям Красноярского края разрешили свободно собирать в лесу валежникВ новом году жителям Красноярского края разрешили свободно собирать в лесу валежникФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В новом году жителям Красноярского края разрешили собирать валежник в лесу. Если кто не знал, до этого, чтобы вынести из лесного массива какую-нибудь поваленную деревяшку, нужен был специальный документ. А между тем местные жители о такой строгости в большинстве своем знать не знали.

Но теперь внесены изменения в Лесной кодекс на федеральном уровне. Краевой минлесхоз готовит соответствующие поправки в местное законодательство. Согласно поправкам, упавшие с деревьев ветки и прочий валежник уже не считаются древесными лесными ресурсами. А значит, цитируем министерство лесного хозяйства края, «граждане смогут без ограничений заготавливать и собирать его для собственных нужд за исключением участков, где ведется заготовка древесины».

Конкретизировано и само понятие «валежника» – это остатки стволов деревьев, сучьев, образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, а также при их повреждении вредными организмами, бурелом, снеговале. Заготавливать его можно будет круглый год.

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