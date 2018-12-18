В Красноярском крае задержали 26 иностранцев, ехавших в 7-местном микроавтобусе.

18 Дек. 08:45 2018-12-18T08:45:15+03:00

Так они собирались добраться до самой Киргизии [видео]

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В Боготольском районе сотрудники дорожно-патрульной службы задержали для проверки микроавтобус, битком набитый иностранцами. В пресс-службе краевого ГИБДД «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что «Мерседес» остановили на 587 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» для обычной проверки.

Далее – смотрите оперативное видео: когда дорожные полицейские открыли грузовой отсек микроавтобуса, обнаружили, что он забит мужчинами в два яруса. Внизу лежали несколько человек, завернутые в одеяла. На верхнем ярусе иностранцы сидели, тесно прижавшись друг к другу. Полицейские насчитали 26 пассажиров, тогда как в салоне микроавтобуса было всего 7 пассажирских мест. И все это тесное сообщество собиралось добраться до родины – в Киргизию.

«Мерседес» отправили на спецстоянку, водителю придется отвечать за незаконную предпринимательскую деятельность и за то, что самовольно переделал микроавтобус. А пассажиров, к слову, документы у них оказались в порядке, всех отправили домой поездом.