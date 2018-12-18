2018-12-18T11:14:28+03:00
Происшествия

В Красноярске пьяный водитель без прав катался по центру города и попался наряду ДПС

Мужчина летел по встречной полосе [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске пьяный бесправник катался по центру города и попался наряду ДПСВ Красноярске пьяный бесправник катался по центру города и попался наряду ДПС
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В Красноярске минувшей ночью задержали водителя, который пьяный лихачил по центральным улицам города. Наряд дорожно-патрульной службы заметил подозрительный автомобиль, которые мчался по встречной полосе, и тут же направился в погоню.

Вскоре нарушителя удалось остановить. Судя по оперативному видео, гражданина вытащили из его машины не без труда – у него заплетались ноги. А когда инспектор предложил ему пройти алкотест, водитель не сразу состыковался губами с трубкой прибора. Результат теста – 0,88 промилле.

Как оказалось, мужчина уже был лишен водительских прав за езду в пьяном виде. Поэтому на него завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что в Красноярске работает специальная «Синяя линия», куда любой гражданин может сообщить о водителе с признаками опьянения. Номер телефона «Синей линии»: (391) 263-10-19.

В Красноярске пьяный бесправник катался по центру города и попался наряду ДПС.

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