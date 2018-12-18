18 Дек. 06:04 2018-12-18T06:04:03+03:00

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Стало известно, когда в Красноярске начнется строительство аквапарка – уже весной 2019 года. Информация исходит от представителя компании «Термит», которая и будет заниматься возведением комплекса аттракционов и развлечений. Впрочем, что касается сроков – это пока на стадии планов, потому как проектирование еще идет, а разрешение на строительство не получено. Однако руководство «Термита» считает, что проблем с этим не будет.

Отметим, что для строительства аквапарка отведен участок в районе «Арены. Север». Эскиз парка красноярцам представили еще в апреле этого года. На площади в 30 тысяч квадратных метров планируют установить десяток горок, аттракционы, детский городок и зону отдыха для взрослых. Вмешать он сможет до 2800 гостей одновременно. Рядом с аквапарком оборудуют вместительную парковку. Предварительное название аквапарка – «Экватория».