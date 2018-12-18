Скульптура влюбленных Адама и Евы вернулась на улицы Красноярска

18 Дек. 05:31 2018-12-18T05:31:30+03:00

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Скульптурную композицию влюбленных Адама и Евы (судя по тому, что они держат в руках яблоко) вернули на их прежнее место – в сквер на перекрестке Мира и Перенсона. Пока их чистили и обновляли, сквер реконструировали: здесь установили новую уличную мебель, подсветку, а с наступлением тепла проведут и озеленение.

Осенью, когда просочилась информация о демонтаже любимой красноярцами скульптурной композиции и о замене ее на что-то другое, это вызвало бурю возмущения. Горожане недоумевали, чем и кому помешали влюбленные. Вскоре после этого в мэрии прокомментировали, что фонтан, на котором сидели Адам и Ева, находится в аварийном состоянии, не вписывается в пространство.

Сегодня, по словам замглавы города Олега Животова, цитируем, «уменьшен объем фонтана, поскольку в наших условиях не совсем целесообразно иметь такие большие водные объекты».