2018-12-18T04:38:21+03:00
Спорт

В Красноярске протестировали чашу огня предстоящей Универсиады

Это один из главных символов студенческих игр [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске протестировали чашу огня предстоящей УниверсиадыВ Красноярске протестировали чашу огня предстоящей УниверсиадыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске протестировали один из главных символов предстоящей Универсиады – чашу огня. Сооружение находится на правом берегу возле «Платинум Арены». Его высота – около 10 метров. Рассмотреть конструкцию во всей красе пока нельзя – с нее еще не сняли строительные леса. Но к 20 декабря, согласно контракту, чаша должна быть готова и сдана подрядчиком.

За основу конструкции был взят проект выпускницы строительного института СФУ Анастасии Михайлиной, он стал лучшим из двух десятков эскизов. Первоначально предполагалось, что чаша будет состоять из двух частей: одна на берегу, вторая – в русле Енисея. Но потом от этой идеи отказались и оставили только одну конструкцию.

Заказчиком выступает Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства администрации Красноярска. Цена вопроса – 19 миллионов рублей, источник финансирования – бюджет города.

Остается добавить, что Эстафета огня Универсиады завершится в Красноярск 1 марта, а Игры пройдут со 2 по 12 марта.

В Красноярске протестировали чашу огня предстоящей Универсиады.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус
В Красноярске за парковку на газоне придется платить до 100 тысяч рублей
В Туве отчаянные слезы спасли девочку от насильника и убийцы, отсидевшего в колонии 20 лет
Владельцу «Крепости» Кангуну запретили гулять по ночам
Почему нужно идти на открытие первой елки Красноярска на Театральной площади
Длина самой большой горки в Красноярске составляет 115 метров
В Красноярском крае отец жестоко надругался над дочерью и спрятался в лесу
В Ачинске незастекленный балкон принес его владелице 200 тысяч рублей
В Красноярском крае пьяный водитель напал на дорожного полицейского
В Красноярске мужчина упал в подъезде, ударился головой и умер от полученной травмы
В Красноярске владелец земли все-таки уничтожил старинные дома на Перенсона
Долги по зарплате в Красноярском крае превышают 94 миллиона рублей
Жительница Лесосибирска в погоне за бесплатным сыром из мышеловки лишилась 200 тысяч рублей
Горсовет принял бюджет Красноярска на 2019 год без дефицита
Миллион рублей выкрал из сейфа пекарни житель севера Красноярского края
В новом году жителям Красноярского края разрешили свободно собирать в лесу хворост
В Красноярском крае задержали 26 иностранцев, ехавших в 7-местном микроавтобусе
В Красноярске пьяный водитель без прав катался по центру города и попался наряду ДПС
В Красноярск из Таджикистана прилетела самка снежного барса – для восстановления популяции в заповеднике
Стало известно, когда в Красноярске начнется строительство аквапарка
Скульптура влюбленных Адама и Евы вернулась на улицы Красноярска