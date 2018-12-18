В Красноярске протестировали чашу огня предстоящей Универсиады.

18 Дек. 04:38 2018-12-18T04:38:21+03:00

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В Красноярске протестировали один из главных символов предстоящей Универсиады – чашу огня. Сооружение находится на правом берегу возле «Платинум Арены». Его высота – около 10 метров. Рассмотреть конструкцию во всей красе пока нельзя – с нее еще не сняли строительные леса. Но к 20 декабря, согласно контракту, чаша должна быть готова и сдана подрядчиком.

За основу конструкции был взят проект выпускницы строительного института СФУ Анастасии Михайлиной, он стал лучшим из двух десятков эскизов. Первоначально предполагалось, что чаша будет состоять из двух частей: одна на берегу, вторая – в русле Енисея. Но потом от этой идеи отказались и оставили только одну конструкцию.

Заказчиком выступает Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства администрации Красноярска. Цена вопроса – 19 миллионов рублей, источник финансирования – бюджет города.

Остается добавить, что Эстафета огня Универсиады завершится в Красноярск 1 марта, а Игры пройдут со 2 по 12 марта.