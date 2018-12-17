2018-12-17T15:13:17+03:00
Общество

Вместо скользящих камней – советские чайники: в Дивногорске сыграли в необычный керлинг

Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Керлинг на чайниках Фото: стопкадр с видео телеканала ЕнисейКерлинг на чайниках Фото: стопкадр с видео телеканала Енисей
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В Дивногорске прошел большой зфестиваль, на котором команды любителей зимних видов отдыха должны были выполнять необычные задания. Одним из них был керлинг… на советских железных чайниках. Принцип игры прост: нужно, чтобы чайник не выкатился за пределы круга. Для этого, к слову, нужна нед.жинная сноровка, ведь снег в Дивном пушистый и очень скользкий – само то для катания на лыжах, например.

- Мороз — это не повод не выходить на улицу, - говорят организаторы фестиваля. - Можно кататься на горных лыжах, на снегоходах, на плюшках, жарить шашлыки и активно проводить время.

И посетители комплекса с ними полностью согласны.

- Отличная гора, - делятся впечатлениями участники феста. - Единственное, что снежок нападал. Гора прекрасная, снега много, камней нет. Все отлично.

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