Вместо скользящих камней – советские чайники: в Дивногорске сыграли в необычный керлинг
В Дивногорске прошел большой зфестиваль, на котором команды любителей зимних видов отдыха должны были выполнять необычные задания. Одним из них был керлинг… на советских железных чайниках. Принцип игры прост: нужно, чтобы чайник не выкатился за пределы круга. Для этого, к слову, нужна нед.жинная сноровка, ведь снег в Дивном пушистый и очень скользкий – само то для катания на лыжах, например.
- Мороз — это не повод не выходить на улицу, - говорят организаторы фестиваля. - Можно кататься на горных лыжах, на снегоходах, на плюшках, жарить шашлыки и активно проводить время.
И посетители комплекса с ними полностью согласны.
- Отличная гора, - делятся впечатлениями участники феста. - Единственное, что снежок нападал. Гора прекрасная, снега много, камней нет. Все отлично.