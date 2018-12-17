Еремин пообещал наказать виновных в падении металлической конструкции на девочку на мэрской елке

17 Дек. 14:49 2018-12-17T14:49:38+03:00

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Сегодня на елке мэра города в торговом комплексе ПОКРОВSKY на 10-летнюю Вику В. упала металлическая конструкция фотозоны. Она весит 70 килограммов. Жизнь девочки спасло то, что махина прошла по касательной – перебила ребенку нос. Все случилось примерно в 09.30 утра, уже после деского утренника, когда ребятня ринулась в фотозону, чтобы сделать на память по фотографии.

Очевидцы происшествия рассказали, что Вику задело углом конструкции. Из носа у ребенка хлынула кровь. Сейчас девочка в больнице. Медики констатировали у нее сотрясение мозга и ушиб носа.

- Угрозы для жизни нет. Вся необходимая помощь оказывается, — говорят в больнице.

Не исключено, что девочка проведет в больнице более двух недель. После поисшествия к Вике приехал мэр города Сергей Еремин.

- В происшествии разбираемся, виновные обязательно будут наказаны, - написал мэр в своем Интаграм. - Но главное сейчас – оказать всю необходимую помощь ребенку. Я приехал навестить Вику в больницу, пообщался с врачами. Слава Богу, самочувствие девочки в порядке. Приказал службам в сотый раз обойти каждый угол, перепроверить все мелочи на безопасность. Таких ситуаций быть не должно!

Известно, что конструкцию устанавливали работники администрации. Пока неизвестно, будут ли родители ребенка обращаться в суд.