2018-12-17T14:10:04+03:00
Общество

Все правильно сделали: инспекторы ДПС спасли на пожаре 70-летнюю женщину

Частный домик в поселке Березовка Красноярского края горел открытым пламенем, и огонь вот-вот мог перекинуться на соседний дом
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Трищенко и Головацкий Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюТрищенко и Головацкий Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
Изменить размер текста:

Сотрудники ГГИБДД Александр Трищенко и Дмитрий Голованов в тот вечер патрулировали улицы Березовки. Во время объезда увидели, что на одной из улиц в буквальном смысле слова дым валит столбом – горит небольшой частный дом, рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю. Медлить полицейские не стали – рванули туда. Когда патруль подъехал, домик полыхал открытым пламенем. Пожарной машины и «скорой» еще не было. В одном из окон полицейские увидели пожилую хозяйку: 70-летняя женщина махала им в окно изо всех сил и звала, потому что сама выбраться не могла – дверь уже горела.

Спасли пожилую женщину от огня.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Инспекторы совместно с местными жителями вытащили женщину через окно, помогли вынести вещи первой необходимости и газовый баллон, - рассказали в краевой полиции.

Глотнув воздуха, женщина начала плакать и рассказала: где-то в доме ее муж, и она очень волнуется за него – вдруг не успел выйти. Трещук и Голованов бросились проверять и обнаружили хозяина во дворе вместе с дворнягой. Мужчина находился в шоке и наотрез отказывался выходить. Пришлось уговаривать старика, убеждать. Постепенно он согласился, что во дворе опасно, и вышел всемсе с собакой, которую привязали на безопасном от дома расстоянии. К тому моменту прибыли медики и пожарные, которые сделали все, чтобы огонь не перекинулся на вторую половину дома.

- Хорошо, что они здесь поблизости оказались, помогали во всем и вели себя очень по-человечески. Все правтильно сделали, - говорят соседи семьи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Игарки позволил себе нецензурную тираду в адрес начальника полиции
Руководство ХК «Енисей» сменило тренерский состав: ушел Максимов, пришел Ануфриенко
Семь улиц Красноярска, где живут самые богатые горожане
В Красноярске за неделю установили 68 новых дорожных знаков
Мошенник из Красноярского края обманул бизнесмена из Германии на 600 тысяч рублей
Красноярск возглавил десятку российских городов с самыми высокими елками
В Канске женщина убила знакомую сковородой, а тело расчленила электропилой
Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров покидает свой пост
В Красноярске готовится суд над застройщиком, обманувшим дольщиков на 210 миллионов рублей
В Красноярске мужчина пришел в гости к подруге и обворовал ее
Глава Хакасии раскритиковал новые тарифы на вывоз мусора
В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост
В Хакасии новорожденная девочка погибла по вине пьяной матери
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус