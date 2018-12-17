Все правильно сделали: инспекторы ДПС спасли на пожаре 70-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 14:09 2018-12-17T14:10:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ГГИБДД Александр Трищенко и Дмитрий Голованов в тот вечер патрулировали улицы Березовки. Во время объезда увидели, что на одной из улиц в буквальном смысле слова дым валит столбом – горит небольшой частный дом, рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю. Медлить полицейские не стали – рванули туда. Когда патруль подъехал, домик полыхал открытым пламенем. Пожарной машины и «скорой» еще не было. В одном из окон полицейские увидели пожилую хозяйку: 70-летняя женщина махала им в окно изо всех сил и звала, потому что сама выбраться не могла – дверь уже горела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/682614" frameborder="0"></iframe> Спасли пожилую женщину от огня.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Инспекторы совместно с местными жителями вытащили женщину через окно, помогли вынести вещи первой необходимости и газовый баллон, - рассказали в краевой полиции.

Глотнув воздуха, женщина начала плакать и рассказала: где-то в доме ее муж, и она очень волнуется за него – вдруг не успел выйти. Трещук и Голованов бросились проверять и обнаружили хозяина во дворе вместе с дворнягой. Мужчина находился в шоке и наотрез отказывался выходить. Пришлось уговаривать старика, убеждать. Постепенно он согласился, что во дворе опасно, и вышел всемсе с собакой, которую привязали на безопасном от дома расстоянии. К тому моменту прибыли медики и пожарные, которые сделали все, чтобы огонь не перекинулся на вторую половину дома.

- Хорошо, что они здесь поблизости оказались, помогали во всем и вели себя очень по-человечески. Все правтильно сделали, - говорят соседи семьи.