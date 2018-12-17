2018-12-17T13:54:41+03:00
Происшествия

Маленький ребенок насмерть отравился бабушкиными таблетками в Красноярске

Родители в это время ушли на прогулку со старшими детьми
Ася ЖУКОВА
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Маленький ребенок насмерть отравился бабушкиными таблетками в Красноярске.Маленький ребенок насмерть отравился бабушкиными таблетками в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске маленький мальчик проглотил бабушкины таблетки и отравился насмерть. Об этом трагическом случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю. Он произошел 14 декабря в Советском районе.

Здесь живет семья: мать, отец, бабушка с дедушкой и дети. В пятницу родители ушли на прогулку вместе со старшими. А младшего сына, ему был год и десять месяцев, оставили с бабушкой и дедушкой.

- Женщина находилась в комнате, а ребенок на несколько минут вышел в коридор, - говорят следователи. – Она решила проверить внука и тут увидела: он держит ее пластиковый контейнер с «сердечными» таблетками. Открыв коробку, бабушка обнаружила: там не хватает семи штук. Тут же вызвала «скорую».

Но, увы. Когда приехали врачи, ребенок уже умер. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Опрашивают родных малыша и медиков. Выяснилось, что семья, где воспитывался мальчик, считается благополучной.

Как бы то ни было, решение будет принято после проверки случившегося.

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