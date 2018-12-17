2018-12-17T13:29:30+03:00
Общество

Памятник Хворостовскому в Красноярске установят за 13,6 млн рублей

Композиция появится на нижнем ярусе института искусств
Ася ЖУКОВА
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Памятник Хворостовскому в Красноярске установят за 13,6 млн рублей. Фото: пресс-служба министерства культуры Красноярского края.Памятник Хворостовскому в Красноярске установят за 13,6 млн рублей. Фото: пресс-служба министерства культуры Красноярского края.
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Памятник Дмитрию Хворостовскому в Красноярске поставят за 13,6 миллионов рублей. На сайте госзакупок объявлен поиск подрядчиков.

В начале ноября были подведены итоги конкурса на лучший эскиз памятника известному певцу, нашему земляку, которого не стало осенью прошлого года. Первое место занял проект заслуженного художника Владимира Усова. Жюри, в состав которого вошли члены семьи Дмитрия Хворостовского, назвало лучшим именно эту работу.

По ней должна быть отлита скульптура. Памятник установят на нижнем ярусе института искусств в Красноярске. Это на Ленина,22.

Напомним, недавно в Красноярске смонтировали две памятные доски – в честь Дмитрия Хворостовского. В доме на Красрабе,55, где он жил, и на фасаде педагогического колледжа № 1, которое окончил. А нынешней зимой имя баритона присвоили аэропорту Красноярска.

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Победители конкурса на разработку эскиза памятника Дмитрию Хворостовскомустали известны в Красноярске. Несколько часов назад были подведены его итоги.

Напомним, что открытый конкурс был объявлен в мае 2018 года. Жюри, в состав которого вошли члены семьи оперного певца, а также ведущие эксперты, рассмотрело 11 заявок. Но ни один из проектов не набрал более 70% максимального количества баллов. По условиям конкурса, победитель так и не был определен. (Подробности).

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