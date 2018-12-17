2018-12-17T12:51:22+03:00
Общество

Капремонт 1600 домов запланирован краем в следующем году

…сообщили в пресс-службе администрации региона
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Капремонт 1600 домов запланирован краем в следующем году. Фото: Вадим КОФМАН, официальный сайт правительства края.Капремонт 1600 домов запланирован краем в следующем году. Фото: Вадим КОФМАН, официальный сайт правительства края.
Изменить размер текста:

В 2019-м году в Красноярском крае планируется капитальный ремонт 1600 домов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

Сегодня, 18 декабря, губернатор Александр Усс подвел на совещании в правительстве предварительные итоги реализации программы капремонта в текущем году.

- По темпам и качеству работ в прошлом году Красноярский край выглядел не лучшим образом, - сообщил глава региона. - В этом удалось достаточно серьёзно продвинуться вперёд. Количество отремонтированных многоквартирных домов в прошлом году едва превышало 400, в этом показатель превысил 800. Есть уверенность, что в следующем году отремонтируют тысячу шестьсот домов.

Также участниками совещания было принято решение «оказать методическую помощь отстающим городам и районам, а если работа не будет организована должным образом на муниципальном уровне, то в качестве заказчика выступят краевые структуры».

- Население не должно страдать от того, что тот или иной муниципалитет не может качественно организовать работу. Кроме этого, нужно организовать более надежный отбор подрядных организаций. Нам нужны хорошие аккредитованные строительные компании, - резюмировал Александр Усс.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Игарки позволил себе нецензурную тираду в адрес начальника полиции
Руководство ХК «Енисей» сменило тренерский состав: ушел Максимов, пришел Ануфриенко
Семь улиц Красноярска, где живут самые богатые горожане
В Красноярске за неделю установили 68 новых дорожных знаков
Мошенник из Красноярского края обманул бизнесмена из Германии на 600 тысяч рублей
Красноярск возглавил десятку российских городов с самыми высокими елками
В Канске женщина убила знакомую сковородой, а тело расчленила электропилой
Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров покидает свой пост
В Красноярске готовится суд над застройщиком, обманувшим дольщиков на 210 миллионов рублей
В Красноярске мужчина пришел в гости к подруге и обворовал ее
Глава Хакасии раскритиковал новые тарифы на вывоз мусора
В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост
В Хакасии новорожденная девочка погибла по вине пьяной матери
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус