Капремонт 1600 домов запланирован краем в следующем году

17 Дек. 12:51 2018-12-17T12:51:22+03:00

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В 2019-м году в Красноярском крае планируется капитальный ремонт 1600 домов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

Сегодня, 18 декабря, губернатор Александр Усс подвел на совещании в правительстве предварительные итоги реализации программы капремонта в текущем году.

- По темпам и качеству работ в прошлом году Красноярский край выглядел не лучшим образом, - сообщил глава региона. - В этом удалось достаточно серьёзно продвинуться вперёд. Количество отремонтированных многоквартирных домов в прошлом году едва превышало 400, в этом показатель превысил 800. Есть уверенность, что в следующем году отремонтируют тысячу шестьсот домов.

Также участниками совещания было принято решение «оказать методическую помощь отстающим городам и районам, а если работа не будет организована должным образом на муниципальном уровне, то в качестве заказчика выступят краевые структуры».

- Население не должно страдать от того, что тот или иной муниципалитет не может качественно организовать работу. Кроме этого, нужно организовать более надежный отбор подрядных организаций. Нам нужны хорошие аккредитованные строительные компании, - резюмировал Александр Усс.