37 новых остановочных павильонов установят в Красноярске до конца года

СЕГОДНЯ 11:57 2018-12-17T11:57:11+03:00

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До конца 2018-го в Красноярске установят еще 37 новых остановочных павильонов. Как рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства, в нынешнем году у нас заменили и отремонтировали, как минимум, 200 таких объектов – по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» и всем другим программам.

Впервые в городе появились «умные» остановки. Их поставили на средства спонсоров. Здесь можно зарядить гаджеты, отследить время прибытия автобуса на интерактивном табло.

Сейчас процесс продолжается. Работы почти завершены. Итог: 13 павильонов в Советском районе, 6 – в Свердловском, 10 - в Октябрьском, 4 - в Кировском, по 2 - в Железнодорожном и Ленинском районах. Еще 36 подобных объектов привели в порядок. Заменили лавочки, урны и информационные таблички….

Кстати, теплых павильонов на остановках Красноярска больше не станет. Их слишком часто портят вандалы. Кроме того, они становятся пристанищем для людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Ставку делают на павильоны, рассчитанные на короткое время пребывания. По словам представителей администрации, сейчас многие пассажиры устанавливают приложения для гаджетов, с помощью которых можно узнать точное время прибытия транспорта на остановку. Так что особой необходимости в теплых павильонах не наблюдается. А как быть тем, у кого таких гаджетов нет?