2018-12-17T11:24:39+03:00
Общество

Перед Красноярским театром оперы и балета впервые откроют каток

Он начнет работу 20 декабря
Ася ЖУКОВА
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Перед Красноярским театром оперы и балета впервые откроют каток.Перед Красноярским театром оперы и балета впервые откроют каток.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Около Красноярского театра оперы и балета в первый раз зальют каток. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Предполагается, что новая ледовая площадка станет одной из самых эффектных в Красноярске. Ее декорируют гирляндами и флажками, смонтируют праздничную иллюминацию.

На катке будет звучать музыка. Мелодии разнообразные: от традиционных новогодних и рождественских до рока и диско. Для этого будут специальные тематические дни.

Площадку оформят в фирменном стиле зимней универсиады - 2019. Рядом с ней поставят кофе-машины и точки общепита. Для гостей организуют теплую раздевалку и прокат. Вход на каток – 100 рублей, прокат коньков столько же. Детям до 14 лет со своими коньками платить не нужно. Для маломобильных граждан есть пандус от парковки для инвалидов.

И, разумеется, всем посетителям – великолепный вид на театр и возможность ярких селфи – бесплатно. Каток будет работать с 17.00 20 декабря. А закроется только в марте. Покататься можно будет даже в новогоднюю ночь!

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