2018-12-17T11:33:24+03:00
Происшествия

10-летней девочке перебило нос на новогоднем утреннике в Красноярске

Из-за тесноты на нее упала 70-килограммовая металлоконструкция
Ася ЖУКОВА
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10-летней девочке перебило нос на новогоднем утреннике в Красноярске.10-летней девочке перебило нос на новогоднем утреннике в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На новогоднем утреннике в торговом комплексе ПОКРОВSKY Красноярска 10-летней девочке перебило нос. Об этом ЧП сообщили наши коллеги с телеканала «Афонтово».

На днях к ним обратился один из очевидцев инцидента. Александр привез на утренник своего сына. Как рассказал мужчина, все случилось на втором этаже комплекса.

На праздник сюда пришли десятки детей. В помещении было довольно тесно. И в какой-то момент фотозона (а это тяжелая, килограммов в 70 металлоконструкция) не выдержала. Махина рухнула на одну из девочек...

- Угол щита попал ей по переносице, – делится Александр. – Я перепугался, что он пробьет ребенку голову. Хлынула кровь, натекла целая лужа. Я кинулся поднимать щит, подбежала женщина из полиции, стали останавливать кровь. Потом девочку унесли. Скорее всего, в медкабинет.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по краю, проверка ЧП уже начата. По ее результатам примут решение, виновные будут наказаны.

ДОСЛОВНО

- Сегодня на новогоднем утреннике главы города произошёл несчастный случай с ученицей 4-го класса Викторией, - пишет в своем Instagram мэр Сергей Еремин. - В происшествии разбираемся, виновные обязательно будут наказаны. Но главное сейчас – оказать всю необходимую помощь ребёнку. Я приехал навестить Вику в больницу, пообщался с врачами. Слава Богу, самочувствие девочки в порядке. Приказал службам в сотый раз обойти каждый угол, перепроверить все мелочи на безопасность.Таких ситуаций быть не должно!

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